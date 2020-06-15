الحرية المصري يعفي ذوي الهمم والشباب من رسوم الترشح للانتخابات

أعلن حزب الحرية المصري، عقب انتهاء اجتماع المكتب السياسي، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، قراره بإعفاء ذوي الهمم (الأشخاص ذوى الإعاقة)، والشباب من رسوم الترشح التى قررها الحزب للتقدم للترشح داخل اللجنة المختصة بالحزب.وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن هذا القرار جاء إيمانا منا بهذه الفئات التى يدعمها الحزب والقيادة السياسية وتشجيعا لهم على ممارسة الحياة السياسية وخوض تجربة الانتخابات البرلمانية.وأضاف رئيس الحزب أنه تم مد فترة التقدم للترشح إلى يوم 20 يونيو الجاري، مؤكدا على أن الحزب يسعى لتسهيل كافة السبل أمام المتقدمين للترشح وإعطائهم الوقت الكافي لذلك.وأوضح المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، أن الحرية المصري مستعد لخوض الانتخابات في أي وقت وعلى كافة أشكالها، وأن هناك لجنة متخصصة تدرس قوانين الانتخابات جيدا وتتابع التطورات والتغييرات أولا بأول.كما أشار مهنى إلى ضرورة العمل بشكل مؤسسي مما يسهل على المرشحين العمل، مؤكدا أن الحزب لديه خطط عمل لكافة الدوائر بجميع المحافظات.