محافظ الدقهلية عن تبرعه بالدم بعد تعافيه من كورونا: واجب وطني

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن تبرعه بالدم بعد تعافيه من فيروس كورونا واجب وطني، معلقا «لازم نكون قدوة لكل الناس».وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لا يوجد تعديات على أملاك الدولة خلال الفترة الماضية، وهناك إزالات فورية للتعدي على الأراضي الزراعية».وأوضح أن الدقهلية تتصدر المحافظات من ناحية مطالب التصالح في مخالفات التعدي، مشيرا إلى أن معظم المخالفات المتواجدة في المحافظة تتمثل في البناء على الأراضي الزراعية.