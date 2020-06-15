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اقتصاد

الأكاديمية العربية تنظم أول بطولة عالمية في الرماية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:22 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية
حسن كامل
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نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى منظمات جامعة الدول العربية، أول بطولة عالمية في الرماية عبر الإنترنت، بالتعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث وذلك بعد نجاحها فى تنظيم أول بطولة أونلاين فى العالم فى لعبة الكاراتيه لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وتم تنظيم حفل ختام بطولة الجمهورية للرماية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الإتحادين المصري والأفريقي للفروسية، والدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، وخلال الحفل تم تكريم الطالبة سلمى أيمن عبدالمقصود الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة، بعد حصولها على ذهبية الفردي وفضية الزوجي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية للشباب وذهبية بطولة العالم للشباب، كما تم تكريم اللاعب حمزة أحمد المنسي نجل الشهيد البطل أحمد المنسي الذي قدم روحه هو وزملاؤه ثمنًا للدفاع عن الوطن ليحفروا أسماءهم في لوحات الفخر والشرف.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك دعمًا سياسيًا وتنمويًا من القيادة السياسية للرياضة المصرية، لافتًا إلى أننا نحتفى بهذه البطولة مع اتحاد الخماسي الحديث بمشاركة الاتحاد الدولى، وأن التفكير خارج الصندوق شيء مهم جدا، وهناك دور حقيقى للرياضة المصرية فى تطوير نهج المجتمعات، مؤكدًا أن هناك نقطة إنطلاقة كبيرة جدا بين الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وهي تشارك الرياضة كتف بكتف فى عملية التطوير الموجودة حاليا، للوصول إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه.

ووجه وزير الرياضة الشكر لرئيس الأكاديمية العربية قائلًا: "أتوجه بكل الشكر للأخ الفاضل الإنسان المفكر الدكتور إسماعيل عبدالغفار، لكونه يعى معني ومضمون المؤسسات العلمية والتربوية ودورها المؤسسي لإعادة تطوير النشئ والشباب المصرى على المستوي العلمى والتربوى، فدائما ما يبادر بالدعم العلمى اللا محدود للرياضة، لافتا إلى أنه خلال فترة ترؤسه للأكاديمية شهدت الأكاديمية دورا غير تقليدى فى مساندة الرياضة المصرية وأصبح معظم أبطال مصر طلبة فى الأكاديمية، ولهم كل الرعاية والتقدير، وكان هناك مبادرة من الدكتور إسماعيل لإعطاء منح للأبطال الرياضيين، وطلبنا أن يتم إعطاء منح لأبطالنا واستجابت الأكاديمية على الفور".

وأوضح صبحي أن رياضة الخماسي بها فكر وطريقة عمل ووعي، وهي لعبة شابه تجتذب عديد من الشباب الصغار، الذين اكتسبوا صفة قيادية ولديهم أفق ومنافسة وشخصية البطل، وهذا هو المكتسب من الرياضة فى التنشئة المجتمعية وبناء استراتيجية الإنسان التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي من الناحية البدنية والنفسية والإجتماعية والعقلية، ونحن نسعى لتطوير الرياضة المصرية بخبرات رياضية وثقل علمى لأن هذا هو السبيل الوحيد لكى نخترق وننافس ونطور المضمون الرياضى لكي نصل إلى تنافس بلا صراع وبلا نزاع بروح رياضية عالية، ونحن نشكر الاتحاد الدولى لدعمه المتواصل لنا، مشيرًا إلى أن الحدث حينما يكون مع الاتحاد الدولى والأكاديمية العربية فهذا يحمل مسئولية مجتمعية كبيرة جدا.

وتابع: "اليوم.. ولاد مصر موجودين معانا وهم ولاد البطل الشهيد أحمد منسي، ومشاركين معانا فى البطولة، ولازم كلنا يكون عندنا روح الشهيد المنسي فى المدرسة والجامعة، وروح الشهيد بتكون فى حلمك لبلدك ووطنك، وأنا سعيد كل السعادة أن أكون ضمن فعاليات هذا الحدث وتحية كبيرة للموجودين والمشاركين فى تلك البطولة وإن شاء الله نعلن اعادة النشاط الرياضي قريبا بعد أن تعبر مصر والعالم تلك الجائحة الصعبة "جائحة كورونا" على خير، وإن شاء الله فى 2021 بطولة العالم لليد ونكون مستعدين استعداد جيد".

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته وفخره بتنظيم أول بطولة عالمية فى الرماية عبر الإنترنت، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلًا: "نحن فخورون بالتعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث في تنظيم هذا الحدث المهم الذي يتم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وفخورون أيضا بأبنائنا من طلاب الأكاديمية لتميزهم الأكاديمي، وكذلك مشاركتهم وتميزهم في الأنشطة الرياضية".

وتابع: "كما يسعدنى مشاركة نجل شهيد من شهداء قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب فى البطولة حمزة أحمد منسي ابن الشهيد البطل، قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين البرث، وقدم روحه هو وزملائه ثمنًا للدفاع عن الوطن ليحفروا أسماءهم في لوحات الفخر والشرف وندعو الله أن يكون حمزة امتدادًا لوالده البطل ويستكمل مسيرته في الدفاع عن الوطن"، مشيدًا بتقديم فعاليات ومراسم الحفل من قبل الدكتور شادي عبدالعزيز رئيس قسم النشاط الرياضي والتسويق بالاكاديمية، وفريق العمل والقائمين على تنظيم البطولة.

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