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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: استلام وتوريد 218 ألف طن قمح منذ بداية الموسم حتى الآن

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:21 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أنه بناء على قرار وزارة التموين فقد تقرر الاقتصار على 5 مواقع فقط لتوريد واستلام القمح بدائرة المحافظة، وهي صومعة كوم أبوراضى مركز الواسطى، شونة سمسطا شونة اهناسيا، شونة مطحن الواسطى، صومعة الودي2 بمدينة بني سويف شرق النيل والتي سيستمر العمل بها لاستقبال الأقماح من المزارعين على مستوى مراكز المحافظة مع مراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.

وأشار إلى أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه بداية من غد الثلاثاء، على أن يتم إيقاف أعمال استلام وتوريد القمح في باقى المواقع عقب انتهاء أعمال توريد اليوم الاثنين.

وأضاف المحافظ أنه تم استلام وتوريد 304 أطنان قمح ليصل إجمالي الكميات الموردة" منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم "إلى 218 ألفا و665 طن قمح، بنسبة 109.3 % من المستهدف توريده هذا الموسم، لافتًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

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