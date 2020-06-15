خارجية اليونان: الاتحاد الأوروبي يرفض انتهاكات أردوغان بليبيا

أعلن وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، اليوم، عن رفض بلاده مذكرة التفاهم التي تتذرع فيها أنقرة للتدخل بليبيا.وأكدت الخارجية اليونانية أن الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات التركية في ليبيا، قائلًا: «عملية إيريني رسالة واضحة للفوضى التركية في ليبيا».وتابع دندياس: «سنواصل العمل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي بحزم لجميع التحركات التركية».وكان أكد وزير خارجية اليونان، أمس، في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، أن التدخل العسكري التركي في ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.واعتبر الوزير اليوناني، أن هذا التدخل ينتهك كذلك «أي مفهوم للشرعية» الذي يجب أن تحميه أوروبا عبر عملية «إيريني» التي تقودها في البحر المتوسط لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا.