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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير مبنى المديرية المالية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:19 م
اللواء اشرف الداودي
اللواء اشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمقر مبنى المديرية المالية بمدينة قنا لمتابعة أعمال التطوير التي يشهدها المبنى خلال الفترة الأخيرة، رافقه خلال الجولة المحاسب لوزي منصور مدير المديرية، وعدد من المراقبين الماليين.

حيث تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة المبني وقاعة التدريب والمكاتب الإدارية بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لدعم ميكنة كافة القطاعات الحكومية، وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من العاملين بالمديرية، موجها بضرورة التركيز والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى وإعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي والتحديات الجديدة، ورفع قدراتهم لإحكام الرقابة على المال العام وحماية مستحقات الدولة.

من جانبه ذكر المحاسب لوزي منصور في بيان صحفي، أنه يجري تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية بتكلفة حوالي 3 ملايين و500 ألف جنيه بتمويل من وزارة المالية، موضحا أن المبنى يقع على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 5 طوابق، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة وزارة المالية للارتقاء بكافة مقار المديريات المالية بالمحافظات، وذلك من أجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين وتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

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