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مصر

مستعدون.. مستشفى ميدانى بجامعة عين شمس يضم 200 سرير بتكلفة 28 مليون جنيه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:18 م
مستشفى ميدانى بجامعة
مستشفى ميدانى بجامعة عين شمس
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس، تمهيدًا لبدء تشغيله الخميس المقبل، حيث رافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس.
وقام رئيس الوزراء بجولة فى سائر أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته المختلفة، واستمع إلى شرح حول المستشفى الميدانى من وزير التعليم العالى الذى أشار إلى أن إدارة المستشفيات بجامعة عين شمس قامت بإنشاء المستشفى الميدانى لعلاج الحالات المرضية المختلفة، ومنها استقبال المشتبه فى إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك توفير العلاج الكامل وفقًا للبروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.
وخلال تفقده المستشفى الميدانى، وجّه «مدبولى» بزيادة عدد المستشفيات الجامعية التى تقدم خدمة علاجية لمصابى «كورونا» فى محافظات القاهرة الكبرى، خاصة أنها المحافظات الأكثر إصابة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود فى هذه المرحلة الدقيقة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن المستشفى الميدانى يقع على مساحة ٤٦٠٠ م٢، بإجمالى عدد أسرّة يبلغ نحو ٢٠٠ سرير، منها ١٦٥ سرير إقامة، و١١ سريرًا للرعاية المركزة والعزل، و٨ أسرّة للفرز، والأسرّة المتبقية لخدمة الأطقم الطبية والعاملين، وتم تنفيذه بتكلفة بلغت نحو ٢٨ مليون جنيه، وتمت إقامة المستشفى خلال ١٥ يومًا، لافتًا إلى أن إحدى الشركات الوطنية المتخصصة فى تصنيع الأثاث، وهى شركة «موبيكا»، تبرعت بالأثاث غير الطبى لكل غرف المستشفى والمكاتب وأقسام التمريض.
وحول الجوانب الإنشائية بالمستشفى الميدانى، أوضح رئيس جامعة عين شمس أن المستشفى الميدانى تم تنفيذه وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية فى هذا المجال، وتضمن الإنشاء تنفيذ شبكات الصرف الصحى والتغذية والشبكات الكهربائية داخل مواسير من البلاستيك، وتنفيذ خزانات مياه الشرب، وخزانات تجميع لمياه الصرف الصحى، ومحطة حقن «هيبوكلوريت الصوديوم» لحقن المياه قبل صرفها على الشبكة، كما تم إنشاء الهيكل المعدنى للمستشفى من الألومنيوم، وتمت تغطيته بكسوة من «التيفلون» المقاوم للحريق والرياح والأمطار، وتم تنفيذ التقسيمات الداخلية لحوائط الغرف والمعامل والحمامات من ألواح الصاج المحقون بـ«الفوم»، كما توجد بالمستشفى محطة «أكسجين» متصلة بوحدات تغذية بجوار كل سرير، ومجموعات من وحدات الشفط المتنقلة وأسطوانات من الهواء، وتم تزويد المستشفى ببطاريات للطوارئ للأجهزة الحيوية «UPS» سعة ٤٠ كيلوفولت لكل وحدة، وتم تركيب كشافات إضاءة من «الليد» بسقف المستشفى، وتوفير سيارة إطفاء من الحماية المدنية بصفة مستمرة، فضلًا عن توفير فردين من الحماية المدنية للمستشفيات بصفة مستمرة على مدار الساعة مع تجهيز المستشفى بعدد كافٍ من طفايات الحريق المتنقلة.
وحول مساهمة صندوق «تحيا مصر» فى إقامة المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس، فقد تمت الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوفير ١٥ جهازًا للتنفس الصناعى، و١٠٠٠ بدلة عزل للأطقم الطبية، إلى جانب ١٠ آلاف كمامة عادية، و٥٠٠ كمامة «KN»، ونحو ٥٠٠ كمامة «N٩٥»، فضلًا عن كميات من المطهرات اللازمة لعمليات التعقيم، تصل إلى نحو ٥١٠ عبوات.
وخلال التفقد استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول جامعة عين شمس والتوسعات الخاصة بها، وكذلك مساهمة الجامعة فى جهود مكافحة فيروس «كورونا المستجد».
وعرض وزير التعليم العالى ما تقدمه مستشفيات جامعة عين شمس من خدمات صحية وطبية فى مختلف التخصصات، حيث أشار الدكتور محمود المتينى إلى أن مستشفى الدمرداش تم إنشاؤه منذ عام ١٩٣١، ويتضمن ١٤ مركزًا طبيًا، بالإضافة إلى مركز للأبحاث، وتضم المستشفى ٢٤٣٠ سريرًا، ويتردد عليه أكثر من ١.٢ مليون مريض سنويًا لتلقى الخدمات الصحية من العيادات الخارجية أو الطوارئ أو وحدات الغسيل الكلوى.
وأضاف رئيس الجامعة أن مستشفى جامعة عين شمس التخصصى، الذى تم إنشاؤه عام ١٩٨٤ يضم ٨٨٦ سريرًا، ويتردد عليه أكثر من ٣٧٠ ألف مريض سنويًا، كما يوجد مستشفى جامعة عين شمس التخصصى بالعبور، وتم إنشاؤه عام ٢٠١٧ ويضم ١٩٠ سريرًا، ويتردد عليه أكثر من ١١٢ ألف مريض سنويًا لتلقى الخدمات الصحية فى مختلف التخصصات.
وأشار إلى أنه تم كذلك تجهيز المدينة الجامعية للطالبات لاستقبال المواطنين العالقين العائدين من مختلف الدول، بطاقة استيعابية ٨١٥ سريرًا، وبدأت المدينة الجامعية فى استقبالهم اعتبارًا من ٢٠ مايو الماضى، كما تم تجهيز مستشفى ميدانى داخل حرم الجامعة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة بتجهيز مرافق طبية للاستخدام فى حالة الضرورة كمستشفيات لعلاج المصابين بالفيروس، وفى الوقت نفسه تم تجهيز مستشفى الطوارئ بالدمرداش كمستشفى عزل يُضاف إلى مستشفيات العزل الأخرى التى تم إعدادها، ليكون على استعداد للاستخدام فى حالة الاحتياج إليه.

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