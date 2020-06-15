الإسكان الاجتماعي: تخصيص 768 شقة بالمنيا لعزل مصابي كورونا

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم تخصيص 768 شقة بالإسكان الاجتماعي في المنيا والفيوم وأماكن عزل لمصابي فيروس كورونا، متابعة: "نختار وحدات لعزل مصابي كورونا ببعض المحافظات بعيدة عن الأماكن السكنية".وأضافت "عبدالحميد" خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، مساء الاثنين، أننا نقوم بتجهيز وحدات عزل بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك توجيهات من الدولة بأننا نشارك في حل جزء من أزمة فيروس كورونا المستجد.وكان الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أكدت أن الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي تم منذ فترة في 8 محافظات على مستوى الجمهورية ويتضمن 33 مشروعا، حيث تقدم إليه 18228 مواطنا.وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك 11 مشروعا يتضمن وحدات تغطى جميع المتقدمين وتم قبول جميع المتقدمين إلى المشروع ولم نقم بعمل فرز.وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: الـ22 مشروعا الأخير بمشروع الإسكان الاجتماعى شهد تقديم 8 آلاف ولكن لا ينطبق عليهم الشروط أو لم يكتمل الأوراق، وتم فتح باب التظلم لهم حيث يمكنهم معرفة الأوراق الناقصة أو ما يجب أن يكملوه من أوراق عبر الموقع الرسمي لمشروع الإسكان الاجتماعى.