التضامن: انتظام صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2020



وأكدت الوزارة، أن اليوم الأول شهد انتظام عمليات الصرف، وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لصرف مساعدات برنامج الدعم تكافل وكرامة لشهر يونيو، مراعاة للإجراءات الاحترازية ومنع الزحام والتكدسات.

صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2020

وكانت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، قد اعتمدت خطة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر يونيو ٢٠٢٠، حيث بدأ اليوم الاثنين ١٥ يونيو الصرف لمستفيدي كرامة، ويستمر حتى غد الثلاثاء ١٦ يونيو، على أن يبدأ الصرف لمستفيدي مساعدات تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بقيمة إجمالية ٩٢٠ مليون جنيه اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٧ يونيو، كذلك للذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم من مستفيدي كرامة.هذا وكانت القباج، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.وأوضحت، أن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو ٤١١ ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو ٣.٦ مليون أسرة تضم أكتر من ١٥ مليون مواطن.وأشارت القباج إلى أن موازنة الدعم تضاعفت عدة مرات حيث وصلت من ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى ٤٤ مليار جنيه حتى الآن.