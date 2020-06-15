تعرف على مواعيد مسلسل من النظرة الثانية على mbc bollywood

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ويعرض بشكل يومي في تمام الساعة الثامنة مساءً أما تردد قناة mbc bollywood على القمر الصناعي نايل سات فهو 12938 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصيح الخطأ 34.وجذبت قصة المسلسل القوية والمختلفة الجمهور، حيث تدور أحداث المسلسل حول الثنائي كوشي وأرناف والعناد حيث تقف شخصية كوشي في وجه أرناف رغم عصبيته ويترقب المشاهدين ماذا سيحدث بينهم في الجزء الرابع منذ فترة طويلة على انتهاء الجزء الثالث.أما أحداث المسلسل بشكل عام فتدور حول كوشي الفتاة البسيطة والطائشة التي تقف في وجه الشاب الغني أرناف والذي يمتاز بغرور شخصيته كما أنه غير اجتماعي على النقيض مع كوشي ويحاول إخضاعها لأوامره ولكنه يفشل، حيث تقف له بالمرصاد وتحاول إصلاح شخصيته بحيث يكون شخص اجتماعي، ويواجه الثنائي عقبات سواء من ماضي كوشي أو أرناف ولكنهم يحاولون تخطي كل العقبات التي تواجه كل منهم.مسلسل "من النظرة الثانية" بطولة سنايا إيراني وبارون سوبتي وسينغغ ريزادا وشيفاني تومار وتتغير شخصيات الأبطال عليي مدار الحلقات ولكن أبطال العمل الأساسيين مستمرين لنهاية العمل.يذكر أن قناة mbc bollywood تعرض العديد من المسلسلات الهندية والتي أبرزها كلا من "رايس "، "دوللي كي دوللي"، "رانجيلا"، "أين أنت وأين أنا"، "لكنه لي"، "حب خادع"، "شوبه مانجال سافدهان"، " بارمانو: ذا ستوري أوف بوخران"، وغيرها لألمع نجوم بوليود.