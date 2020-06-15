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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
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د. محمد الباز
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أشرف صبحي: استبعاد أي فريق لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية
الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:32 م
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن كل فريق سيكون به فريق طبي للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المتبعة من كل الجوانب.
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