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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل انتحار سوشانت سينغ راجبوت نجم بوليوود في شقته بمدينة مومباي الهندية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:46 م
سوشانت سينغ راجبوت
سوشانت سينغ راجبوت
الدستور
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فوجئ الوسط الفني أمس بخبر انتحار سوشانت سينغ راجبوت نجم بوليوود في شقته بمدينة مومباي الهندية دون أي أسباب مسبقة أو أي مشاكل عملية أو نفسية قد تعرض لها، إلا أن البعض قال إنه كان في حالة غير طبيعية قبل وفاته بأيام قليلة.

 انتحار سوشانت سينغ راجبوت نجم بوليوود في شقته بمدينة مومباي الهندية


وأعلنت مدينة بومباي أن سينغ كان يعيش بمفرده في باندرا أثناء فترة الحظر والإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا المستجد في الهند، كما تم الكشف عن وفاته منتحرًا عندما وصلت الشرطة إلى شقته، ووجدت جثته معلقة في مروحة السقف بمنزله بحبل مربوطًا في رقبته، لكن لم يتم الكشف عن السبب بعد.

وأكد بعض المخالطين له إنه لم يكن على ما يرام منذ بضعة أيام، ووفقا لضابط الشرطة في مومباي فيناي تشوبي، تم العثور على بعض الوصفات والتقارير الطبية في غرفته ولا يزال التحقيق جاريا.

ووفقًا لتقرير الشرطة فإن أخر ما فعله الراحل قبل وفاته هو تناوله كوب من العصير في الصباح، ثم لازم غرفته حتى أقدم على الانتحار شنقًا بسقف غرفة نومه، وبعدها اكتشف أحد العاملين في البناية وفاته عندما ظل يطرق على بابه دون أن يفتح له طلب من الجيران الاتصال بالشرطة التي اقتحمت المنزل واكتشفت جثته دون أن تظهر أية أدلة جنائية على القتل.

من هو نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت


ولد سوشانت في 21 يناير 1986 وهو ممثل سينمائي وتلفزيوني هندي؛ حيث بدأ مسيرته الفنية بالمسلسلات التلفزيونية.

في 14 يونيو 2020، تم العثور على راجبوت -البالغ من العمر 34 عامًا- ميتًا لانتحاره في منزله في باندرا، مومباي. عثر على جثته معلقة على مروحة السقيفة.

وكانت مديرة أعمال سوشانت ديشا ساليمان قد انتحرت الأسبوع الماضي. وكان آخر ما كتبه سوشانت بصفحته على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور نعيًا لوالدته: «ماض مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الاثنين».

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