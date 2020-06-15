رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ97 مليون جنيه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:16 م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
عبدالناصرمحمد
طباعة
أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ97 مليون جنيه، يستفيد منها 342 من صغار المربين لشراء وتغذية 5604 رأس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو.

وقال الصياد في تصريح له اليوم، إنه يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون جنيه حتى الآن لعدد 7352 مستفيد، ولتمويل 82222 رأس ماشية.

وأكد الصياد على تعليمات وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلى أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها، موضحًا أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك.

وأضاف أنه بمنع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف - وكذلك فإن إقبال المربين على الاستفادة من تسمين العجول المستوردة سريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب سيعمل على توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم.

من جانبه أوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

موضوعات متعلقة

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

بعد إصابة زوجها بكورونا.. نتيجة مسحة داليا البحيري وأولادها

تونس: 14 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. ومناشدات بتوخي الحذر

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ«يوتيوب» غدًا

المواقع الثقافية والمتاحف بأبوظبى تستعد لاستقبال الزوار قريبًا

«الشمس والظلال».. كتاب يناقش الثقافة والأدب والنقد وشئون الذات