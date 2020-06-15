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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية والإمارات تتفقان على تطبيق المسار السريع لدخول رجال الأعمال

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:10 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على تطبيق نظام المسار السريع الذي يسرّع إجراءات دخول رجال الأعمال من البلدين، لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية الأساسية بين البلدين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أصدرته اليوم الإثنين، وأوردته وكالة أنباء (يونهاب) أن البلدين توصلا إلى هذا الاتفاق خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام قام بها مساعد وزيرة الخارجية كيم غون إلى الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ويشار إلى أن نظام المسار السريع هو نظام يسمح للزوار الأساسيين لأغراض تجارية وأكاديمية وإنسانية مهمة بالدخول ويمنحهم إعفاءات من العزل الصحي.

ومن المقرر أن يتم تحديد توقيت تنفيذ نظام المسار السريع بين البلدين بعد التشاور بين الوزارات المعنية من البلدين.

وخلال الزيارة إلى الإمارات، التقى كيم مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وسلمه رسالة خطية أرسلها الرئيس مون جيه-إن إلى محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان: "نشكر الوفد الكوري لأنه اختار الإمارات كوجهة أولى منذ تفشي كوفيد-19".

وأجرى كيم محادثة بالفيديو مع مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية خليفة شاهين المرر خلال زيارته إلى الإمارات، لمناقشة سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال المحادثة، قال كيم: "نطلب من حكومة الإمارات مواصلة الاهتمام الخاص بسلامة شعبنا المقيمين في الإمارات". ووعد المرر بأن الإمارات ستتعامل مع المواطنين الكوريين الجنوبيين دون تمييز مثلهم مثل الشعب الإماراتي.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات في المجالات الهامة لكلا البلدين، مثل الأمن الغذائي والصحة.

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