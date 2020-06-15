«غرفة السياحة» تخاطب «الأياتا» لإنهاء أزمة خطابات الضمان

أعلنت غرفة الشركات السياحيةً، برئاسة حسام الشاعر، الإثنين، أنها تقوم باتصالات مكثفة لحل المشكلة المتعلقة بتآخر شركة التأمين في تجديد عقدها مع منظمة الأياتا الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي وما ترتب عليه بمطالبة الأياتا جميع شركات السياحة بتوفير بديل للضمانة المالية.قالت الغرفة إنها عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الأياتا بالقاهرة وممثل شركة التأمين؛ للوقوف على آخر المستجدات، واتخذت الغرفة عدة إجراءات أهمها:1- تم التواصل مع الأياتا وإرسال بريد الكتروني لمد المهلة الممنوحة للشركات وفي انتظار رد المنظمة.2- تم الاتفاق مع الأياتا بأن تقوم بتحويل الشركات التي لم تصدر تذاكر لمدة عام وعددها 850 شركة إلى نظام Go lite من طرفها وفي حالة رغبة الشركة العودة للنظام القديم GO STANDARD يتم تحويلها دون دفع رسوم التحويل حتى نهاية 2020.3- تم التواصل مع ممثلي الأياتا بالقاهرة لمناقشة أفضل السبل لحفظ حقوق الشركات لدى خطوط الطيران ومنها تقديم خطوط الطيران لخطابات ضمان بنكية لصالح المنظمة، لضمان مستحقات شركات السياحة خاصة بالنسبة للتذاكر الملغاة.وأضاف مجلس الإدارة أنه يتابع عن كثب الموقف الحالي لشركة التأمين، مطالبًا شركات السياحة بإرسال استفساراتها للغرفة في أسرع وقت؛ انتظارًا لما تسفر عنه الفترة المقبلة لحل تلك المشكلة.