رشدى زكريا: مصر للطيران للخدمات الأرضية جاهزة لعودة التشغيل

صرح الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن كافة الشركات أعلنت استعدادها لعودة التشغيل أوائل الشهر المقبل، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، تنفيذا لتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الآياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان حياة وسلامة المسافرين وأطقم الطائرات.وأضاف "زكريا"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أعلنت جاهزيتها لعودة تشغيل الحركة الجوية والركابية، حيث تم التنسيق مع مسئولى الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، من خلال استمرار عمليات التعقيم والتطهير لكافة المعدات والسيارات والأجهزة والورش الفنية التابعة لها بكافة المطارات الرئيسية والإقليمية والسياحية، خاصة فى ظل حرص عشرات الشركات الأجنبية والعربية والإفريقية والمصرية لخدمة طائراتها وركابها عبر شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى قد شدد على ضرورة تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بكافة المنشآت والشركات التابعة للشركة الوطنية للطيران، استعدادًا لعودة التشغيل ابتداءً من أوائل يوليو المقبل.