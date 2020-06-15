رئيس موريتانيا يهنئ ملك المغرب بإجراء جراحة ناجحة

بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، ببرقية تهنئة إلى الملك المغربي محمد السادس بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.وجاء في البرقية التي بثتها وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية: «صاحب الجلالة والأخ العزيز، يسرني، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم أن أبعث إليكم وإلى الشعب المغربي الشقيق، باسم الشعب الموريتاني وباسمي شخصيا، أحر التهاني وأصدق مشاعر الغبطة والسرور».وأضاف: «إنني لأرجو من المولى العلي القدير أن يمن عليكم بشفاء عاجل لايغادر سقما، وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية ويحفظكم ذخرا للشعب المغربي الشقيق في مسيرته المظفرة نحو المزيد من التقدم والازدهار».