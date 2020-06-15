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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مراكز المستهلكين في ألمانيا تؤكد: تطبيق التحذير من كورونا «طوعي»

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:50 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أكدت مراكز المستهلكين في ألمانيا أن التطبيق المستقبلي للتحذير من كورونا سيظل طوعيا بصورة فعلية.

وقال كلاوس مولر، رئيس الرابطة الاتحادية لمراكز المستهلكين، اليوم الإثنين:" لا ينبغي أن يضع أرباب العمل أو المطاعم أو الهيئات الحكومية استخدام التطبيق كشرط للحضور أو الدخول، ومن ثم تحويل الطواعية تدريجيا إلى إلزام".

وأضاف مولر:" مبدأ الطواعية ضروري، ويجب تطبيقها عمليا الآن والتحقق منه أيضا".

وأعرب مولر عن اعتقاده بأن التطبيق يسير في الاتجاه الصحيح بوجه عام، مشيرا إلى أن قرار استخدام المعالجة غير المركزية للبيانات أسهم في زيادة حماية البيانات وقلل من خطر إساءة استخدام هذه البيانات.

في الوقت نفسه، لفت مولر إلى أن مرض كوفيد19- لن يختفي عن طريق التطبيق " وينبغي على الساسة والمجتمع عدم استخلاص نتائج متسرعة من بيانات التطبيق لتقييم قيود حظر التجول أو تدابير النظافة الصحية أو الحالات الصحية الفردية".

ومن المنتظر أن يتم طرح التطبيق غدا الثلاثاء من قبل الحكومة الاتحادية وشركتي (تي سيستمز) و(ساب) اللتين شاركتا في تطوير التطبيق الذي يهدف إلى تحسين التعرف على سلسلة العدوى، وسيتاح لأصحاب الهواتف الذكية الحرية إمكانية تثبيت التطبيق على هواتفهم أو عدم تثبيته.

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