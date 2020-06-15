الثروة السمكية: تطهير بحيرة المنزلة سمح بدخول أنواع جديدة من الأسماك

قال المهندس أسامة هنداوي، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن بحيرة المنزلة كانت بارقة أمل لكل صياد في مصر، وبدأ العمل في تطهيرها وتكريكها منذ عام 2017، وتم الانتهاء حاليًا من إجراءات التطهير بكامل مساحة بحيرة المنزلة، وجاري استكمال أعمال التكريك لزيادة المناسيب والأعماق لتكاثر أنواع معينة من الأسماك.وأضاف "هنداوي"، خلال حواره عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن تطهير بحيرة المنزلة وتكريكها سمح بدخول أنواع جديدة من الأسماك لم تكن موجودة من قبل مثل الجمبري والقاروص والدنيس، وساهم في زيادة كميات الأسماك، حيث كانت تنتج 10 كيلو للفدان، وأصبحت 450 كيلو للفدان.وأشار رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى أن مساحة بحيرة المنزلة بالكامل 125 ألف فدان، وعلى نطاق محافظة بورسعيد 90 ألف فدان.وفي سياق متصل، قال المهندس مجدى زاهر المدير التنفيذي لبحيرة المنزلة، أكد أن هناك 17 كراكة تعمل جنوب الطريق الدولى الساحلى بدء من بوغاز الجميل 2 وبعرض 6 كيلو وطول 8 كيلو متر داخل البحيرة وبعمق 2،20 متر تعمل على إزالة المعوقات المائية من حشائش ونباتات ورد النيل، مما يسهل عملية دخول المياه المالحة للبحيرة التى أسهمت فى دخول أسماك فاخرة من "القاروص "و"الدنيس" و"الكابوريا" و"الجمبرى".