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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

500 ألف جنيه من «غرفة المنشآت» لدعم أعضائها المصابين بكورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:47 م
عادل المصرى
عادل المصرى
رامي حسين - فاتن غلاب
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قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى رصد 500 ألف جنيه من حساب لجنة التكافل الاجتماعي لمواجهة نفقات العلاج الطبي لأعضاء الجمعية العمومية المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال عادل المصرى، رئيس الغرفة إن قرار مجلس الإدارة بدعم الأعضاء المصابين بفيروس كورونا، يأتى في إطار الدور الاجتماعي والخدمات الصحية التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية عبر لجنة التكافل الاجتماعي.

أضاف رئيس الغرفة أن القرار تضمن المساهمة في علاج المصابين بنسبة 50٪ من قيمة العلاج بالمستشفيات وبحد أقصى 20 ألف جنيه للمستفيد والمشارك في المشروع والمسدد للاشتراكات حتى 30 مارس 2020.

وأوضح أن مجلس الإدارة وافق أيضًا، على إضافة بند علاج الأوبئة إلى قائمة الأمراض التي يشملها التأمين الطبي والتي تغطيها لجنة التكافل بعدما شهدت الفترة الماضية انتشار فيروس كورونا وأهمية تدعيم المصابين من أصحاب المنشآت أو المديرين أو الممثلين القانونيين.

من جانبه قال هانى يان سويشانج، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة شئون العضوية والعلاقات والرعاية الاجتماعية والإنسانية بغرفة المنشآت السياحية إن مشروع التكافل الاجتماعى بالغرفة يقدم للمشتركين فيه العديد من المزايا منها المساهمة فى حالات الحريق والسطو المسلح على المنشآت السياحية، وكذلك تقديم مساهمة لأسرة صاحب المنشآة فى حالات الوفاة بعد تقديم المستندات الدالة على الأحقية فى الصرف والمؤيدة لهذه الحالات، إلى جانب المساهمة فى حالات العلاج والمرض بنسبة تصل إلى 50% من المصروفات ووفقًا لما تحدده قواعد الصرف من حساب اللجنة بعد تقديم المستندات الدالة على أحقية الصرف.

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