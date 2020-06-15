الأردن وأفغانستان تبحثان علاقات التعاون الثنائية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر سبل تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.ورحب الوزير الأردني بجهود الحكومة الأفغانية لإحلال السلام في أفغانستان، مُدينًا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أفغانستان خلال الأشهر الماضية، كما استعرض الوزيران جهود مكافحة جائحة كورونا وسبل التعاون في مكافحة التبعات الاقتصادية والصحية للجائحة.واتفق الوزيران على الاستمرار في التواصل والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك ثنائيًّا وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي.