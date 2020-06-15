مصطفى درويش بعد إصابته بكورونا: «هتعدى»

طمأن الفنان مصطفى درويش جمهوره برسالة دعا فيها الله أن يشفيه من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه في أفضل حال خلال هذه الفترة.وقال «درويش» على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «الحمد لله أحسن كتير عن الأيام اللي فاتت.. الحمدلله والله بالدعاء اللي شفته من كل الناس وإن شاءالله هتعدي».يذكر أن مصطفى درويش شارك في السباق الرمضاني 2020 بعملين، الأول «خيانة عهد»، حيث قدم شخصية عزت أمام النجمة يسرا، والثاني «بـ١٠٠ وش» وقدم شخصية فتحي أمام آسر ياسين ونيللي كريم.