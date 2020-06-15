رئيس الوزراء الموريتاني يتسلم رسالة من نظيره التونسي

تسلم رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل الشيخ سيديا، اليوم الإثنين، رسالة من رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ.وقال السفير التونسي في نواكشوط عبدالقادر الساحلي- في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء الموريتاني: إنه سلم لرئيس الوزراء رسالة أخوية من رئيس الوزراء التونسي.وأضاف: أنه بحث مع رئيس الوزراء الموريتاتي، قضايا التعاون المشترك القائم بين البلدين وإشكاليات تطويره، وقضية فيروس كورونا والسبل الكفيلة بالتصدي له، بالإضافة إلى موضوع الطلبة الموريتانيين الذين عادوا إلى تونس لإجراء امتحاناتهم في ظروف جيدة.