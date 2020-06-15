البرازيل: ارتفاع إصابات كورونا لـ867 ألفًا
الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:43 م
وكالاتطباعة
بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في البرازيل حتى الآن 867624 حالة.
وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الوفيات في البرازيل وصلت لـ43332 بينما تعافى 469141 من "كوفيد- 19" وانقضى نحو 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الوفيات في البرازيل وصلت لـ43332 بينما تعافى 469141 من "كوفيد- 19" وانقضى نحو 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.