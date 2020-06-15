البرازيل: ارتفاع إصابات كورونا لـ867 ألفًا

بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في البرازيل حتى الآن 867624 حالة.وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الوفيات في البرازيل وصلت لـ43332 بينما تعافى 469141 من "كوفيد- 19" وانقضى نحو 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.