البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي بمحافظة ديالي العراقية

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي لتنظيم "داعش"، الذي استهدف قوات الأمن والمدنيين الأبرياء بقرية "ميخاس" بمدينة "خانقين" في محافظة ديالي العراقية؛ وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأكد السلمي - في بيان اليوم الإثنين، تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، معبرًا عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة العراقية لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الجبانة التي تستهدف أمن واستقرار العراق.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في ضحايا الهجوم الإرهابي.. متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.