رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تلغي إلزام الدبلوماسيين الأجانب بالحجر الصحي الإجباري

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:42 م
الحجر الصحي الإجباري
الحجر الصحي الإجباري
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الإثنين، عن أن الحكومة لم تعد تلزم الدبلوماسيين الأجانب بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا في مراكز الحجر الإجباري، ولكن ألزمتهم بإجراء اختبار تفاعل "البلمرة" المتسلسل «بي سي آر» في بلدهم، وتقديم جميع الوثائق ذات الصلة عند نقطة دخول الدولة فور الوصول إلى ماليزيا.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، بأن الوزارة أعلنت ذلك ردًّا على تقرير تضمن أنباء عن المشاكل التي يواجهها الدبلوماسيون الأجانب العائدون إلى ماليزيا عند الوصول.

وذكرت الوكالة أنه مع رفع إلزامية الحجر الصحي في مراكز الحجر الإجباري هذا، فقد ألزمت الحكومة الماليزية كل الأشخاص العائدين من الخارج إلى ماليزيا بتحميل تطبيق «MySejahtera»، مما يسهل عمل وزارة الصحة في متابعة الأحوال الصحية للشخص ومدى التزامه بالتعليمات الصحية، بحسب البيان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

تونس: 14 إصابة جديدة بكورونا

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

بعد إصابة زوجها بكورونا.. نتيجة مسحة داليا البحيري وأولادها

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ«يوتيوب» غدًا

المواقع الثقافية والمتاحف بأبوظبى تستعد لاستقبال الزوار قريبًا

«الشمس والظلال».. كتاب يناقش الثقافة والأدب والنقد وشئون الذات