ماليزيا تلغي إلزام الدبلوماسيين الأجانب بالحجر الصحي الإجباري

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الإثنين، عن أن الحكومة لم تعد تلزم الدبلوماسيين الأجانب بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا في مراكز الحجر الإجباري، ولكن ألزمتهم بإجراء اختبار تفاعل "البلمرة" المتسلسل «بي سي آر» في بلدهم، وتقديم جميع الوثائق ذات الصلة عند نقطة دخول الدولة فور الوصول إلى ماليزيا.وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، بأن الوزارة أعلنت ذلك ردًّا على تقرير تضمن أنباء عن المشاكل التي يواجهها الدبلوماسيون الأجانب العائدون إلى ماليزيا عند الوصول.وذكرت الوكالة أنه مع رفع إلزامية الحجر الصحي في مراكز الحجر الإجباري هذا، فقد ألزمت الحكومة الماليزية كل الأشخاص العائدين من الخارج إلى ماليزيا بتحميل تطبيق «MySejahtera»، مما يسهل عمل وزارة الصحة في متابعة الأحوال الصحية للشخص ومدى التزامه بالتعليمات الصحية، بحسب البيان.