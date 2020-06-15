الأردن تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 979 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تمّ إجراء 8193 فحصًا مخبريًّا اليوم؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 283673 فحصًا.. مشيرة إلى شفاء 10 حالات في مستشفى الأمير حمزة.