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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على عدد لجان الثانوية العامة 2020.. استعدادات امتحانات الصف الثالث الثانوي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:11 م
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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ننشر تفاصيل عدد لجان الثانوية العامة 2020 واستعدادات امتحانات الصف الثالث الثانوي؛ حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي من الاستعداد الكامل لامتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ في ٢١ يونيو الجاري وتنتهي ٢١ يوليو المقبل، وبدأت جميع المدارس في استقبال بوابات التعقيم الخاصة بتعقيم اللجان بسبب جائحة كورونا فيروس الحالية، وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب، مشيرا إلى أن الامتحانات بها كامل التأمين والتعقيم موجها لهم رسالة قائلا: "امتحن وأنت مطمئن".

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة في رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة: "ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه".

وإجابة على التساؤلات المتعددة بشأن الكراسة قال حجازي: وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية، مشيرًا إلى أن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.

عدد لجان الثانوية العامة 2020

في السياق ذاته، قالت الوزارة إن عدد لجان الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية زيادة عّن ٢٠٠٠ لجنة، حيث تم زيادة اللجان هذا العام حفاظا على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

عدد لجان الثانوية العامة 2020


تم الاستعانة بمدارس التعليم الفني بعمل لجان للثانوية العامة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم توفير ٣٣ مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمشاركين في أعمال الامتحانات بالإضافة إلى وجود ١٧ ألف كاشف حرارة بتم استخدامه على مستوى اللجان.

استعدادات امتحانات الصف الثالث الثانوي 2020


وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال تصريحات صحفية له من قبل إنه سوف يتواجد في كل لجنة مسئول صحي وأي طالب يشعر بأي تعب سوف يتم الكشف عليه ويتم تحديد إذا كان من الممكن يكمل الامتحان من عدمه، مشيرا الوزير إلي أن أي طالب مصاب بكورونا من حقه دخول الدور الثاني.

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