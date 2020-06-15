سيد أبوزيد يكتب.. التضامن العربى أمر ضروري!

رغم تفشى وباء جانحة كورونا وتهديده لكافة شعوب العالم سواء كانت دول كبرى أو صغرى بل أن شعوب الدول التى تطلق على نفسها كبرى كانت أكثر عرضه للإصابات سواء من تعداد الوفيات أو الإصابات خاصة أمريكا وإنجلترا.. إلخ.

كما أن هذا الحظر يفرض على الجميع التكاتف من أجل التصدى لهذا الحظر، والتوصل لدواء شافى منه من خلال منظمة الصحة العالمية، إلا للأسف الشديد تلاحظ لنا تلازم هذا التفشى.

تفشى مخططات التخريب والتدمير والتقسيم والتفتيت للبلاد والشعوب العربية والذى وضعه الحلف الصهيو - أمريكى وجارى تنفيذه عن طريق الكيان الصهيونى، وأردوغان معتمدًا على الميليشيات التكفيرية المسلحة والمحمولة جوا، خاصة جبهة النصرة امتداد تنظيم القاعدة الذى خرج من قلب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتنظيم الدولى والمدرجة على رأس التنظيمات الإرهابية العالمية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن «هيئة تحرير الشام» وغيرها من ميليشيات إرهابية والتى تم إعدادها بمعسكرات بالأراضى التركية تحت إشراف المخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية والألمانية وبأموال قط، حيث قامت القوات التركية والميليشيات التابعة لها بالاستيلاء على مدينة طرابلس الليبية وترهونه وانتزاعها من الجيش الوطنى الليبى وأقام الإخوانجى فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية وأردوغان احتفال بمدينة أسطنبول، حيث قدم الأول فروض الطاعة والولاء لأوردغان وشكره على دعمه لميليشيات الوفاق فى الاستيلاء على طرابلس وترهونه الليبيتين ليصبح الغرب الليبى تحت سيطرته ويتم تجسيد الانقسام وتلحق ليبيا بفلسططين وسوريا والعراق وقاما بإبرام العديد من الاتفاقات سواء إقامة قاعدة بحرية تركية على الأراضى الليبية، ومصانع للأسلحة وقيام شركات البترول التركية بفتح مقرات لها فى طرابلس، وقيام هذه الشركات بالتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط والبترول ويتم هذا فى ظل صمت دولى وعربى رهيب باستثناء مصر وتونس والإمارات والغريب فى الأمر الصمت الإعلامى الرهيب من كافة وسائل الإعلام العالمية، والعربية حتى لا يتم دق ناقوس الخطر لتنبيه الشعوب العربية لما يخطط لها، وواضح بصمات اللوبى الإعلامى الصهيونى العالمى وتزامن هذا مع غارات إسرائيلية على ريف حماه السورية، حيث ضربت الصواريخ الإسرائيلية التى اطلقتها الطائرات الإسرائيلية محلقة بالأراضى اللبنانية مركز الأبحاث العسكرية وبعض المنشآت الأخرى ؟؟؟ أضرار مادية كبيرة بخلاف الإصابات البشرية ويتزامن هذا مع ؟؟؟ مسئول إسرائيلى بأن إجراءات تشريع عمليات فرض السيادة على المستوطنات التى تم إقامتها بالضفة الغربية، وغور الأردن وشمال البحر الميت ستبدأ فى الأول من يوليو، حيث أقر رئيس الائتلاف الحكومى الإسرائيلى ميكى روهار بأن الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك وسيطرح على الكنيست لإقراره وأن الجهات المعنية تعكف حاليا على إنهاء الخرائط من أجل الاتفاق مع الإدارة الأمريكية عليها كما رفض الربط ما بين الضم وإقامة الدولة الفلسطينية، حيث أكد بأن إسرائيل لن تتنازل عن الضم فى أى حال من الأحوال وأكد نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بأنه لن يضيع هذه الفرصة وذلك ردا على التقارير التى تعيد اشتراط أمريكا على أن تكون عملية الضم فى إطار صفقة القرن، ولم تبالى إسرائيل بايقاف التنسيق الأمنى ما بينها وبين السلطة الفلسطينية وتلويح الأخيرة بايقاف العمل بكافة الاتفاقيات المبرمة ما بينها وبين إسرائيل وأمريكا بما فيها اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل واتفاقيات أوسلو أو قيام الأردن بابلاغ الإدارة الأمريكية رسميا برفض الضم وأنه سيترتب عليه نتائج بالغة بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل بما ينذر نشوب حرب، وكذلك رفض اتحاد الدول الأوروبية أو الأمم المتحدة أو الاتحاد السوفيتى أو الصين، حيث رصدت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية المسارات التى قد يلجأ إليها نتنياهو سواء اتخاذ قرار حكومى بالأغلبية أو إصدار تشريع قانونى عبر الكنيست لكنه لم يحدد المسار الذى سيتبعه من أجل الحصول على الأغلبية كما حدد المناطق التى سيتم فيها تطبيق السيادة بدقة وذلك من خلال فريق عمل أمريكى - إسرائيلى حيث قام بإعداد الخرائط بالرغم من تفشى وباء كورونا لكن التفاصيل حول الخطة غير معروفة لعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست والجدير بالذكر أن مخطط ضم الضفة الغربية أو مساحات شاسعة منها خاصة غور الأردن وشمال البحر الميت ليس أمرًا جيدًا بل موجود فى المخطط الاستيطانى الصهيونى منذ اغتصاب فلسطين فى عام ١٩٤٨ وجاء عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ الصهيونى كنقطة انطلاق لتنفيذه، حيث أصبحت القدس الشرقية بحكم الأمر الواقع فى قبضة الاحتلال الإسرائيلى وصدر قانون بضمنها فى ٣٠ يوليو ١٩٨٠ وبموجبه تم تطبيق القانون الإسرائيلى على المستوطنات الإسرائيلية المنتظرة فى أنحاء الضفة الغربية بالرغم من رفض مجلس الأمن وفقا للقرار رقم ٤٧٨، وما أقدم عليه نتنياهو ما هو إلا استنادًا لوثيقة صهيونية تم إعدادها فى عام ٢٠١٦ والتى تعبر أن قرار الضم يعد من المحددات السيادية الوطنية لدولة الاحتلال الصهيونى وأنه لا يوجد دعوى ملكية على هذه الأراضى والتى تطلق عليها أرض يهوذا والسامرا بمعنى أنها لم تكن تحت سيادة شرعية لأى دولة وتم تحريرها فى عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ وما أقدم عليه نتنياهو ما هو إلا تطبيق لهذه التصورات التوراتية باعتبار أن الأراضى الفلسطينية مستباحة لليهود ضمن فرض سياسات الأمر الواقع اعتمادا على القوة المفرطة أو تطبيق برامج التهويد فى مختلف مناطق الضفة، وفى المقدمة منها القدس المتحلة. أما المخطط الثالث فهو دخول قانون سيزرا وقيصر الذى اطلقته أمريكا للضغط على سوريا حيز التنفيذ، حيث ذكر المبعوث الأمريكى إلى سوريا جيمى جيفرى أن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ستصبح سارية المفعول فى شهر يونيو الجارى بهدف ملاحقة الأشخاص أو المجموعات التى تتعامل مع سوريا الشقيقة ومن المعروف أن أمريكا فرضت عقوبات مختلفة على سوريا منذ عام ١٩٧٩، وكثيرة تحت أسباب وحجج واهية، إلا أن هذا القانون يهدف إلى منع الشركات أو الأفراد من الاستثمار فى سوريا أو المشاركة فى جهود إعادة الإعمار التى تقودها الحكومة السورية ويقول مصدر فى الكونجرس أن إدارة ترامب أرادت إرسال رسائل إلى الدول الأوروبية والعربية لحثها على عدم فتح أى قنوات دبلوماسية مع الشقيقة سوريا وعدم الاستثمار فى الأراضى التى تقع تحت سيطرة الجيش العربى السورى كما أن هذا القانون بوسع نظام العقوبات السابقة باستهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد من مدنيين ومسئولين الذين يمولون النظام السورى خاصة روسيا وإيران سواء كان هذا التمويل متعلقا بأنشطتهم العسكرية أو جهود إعادة الإعمار كما يفتح الباب لفرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التى تجمعها صلات بالرئيس بشار الأسد أو حلفائه، كما ستنال هذه العقوبات أى شركة عالمية أو فرد يستثمر فى قطاعى الطاقة أو الطيران أى كل من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار أو صيانة أو كل من يقدم ديوانا للنظام السوير لتشمل مصرف سوريا المركزى إذا ما ثبت أنه يشارك فى عمليات غسل أموال وتتراوح العقوبات ما بين تجميد الأصول أو منع دخولهم أمريكا كما يفرض هذا القانون على أى حكومة أو مجموعة تسهل من صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية للغاز أو البترول ومشتقاته كما أعفى المساعدات الإنسانية والمنظمات الغير الحكومية التى تعمل فى إطار المخطط الصهيو - أمريكى ووضع القانون شروط ستة لرفع العقوبات وهى شروط تعجيزية تصب فى مخطط إسقاط النظام الوطنى فى سوريا بقيادة بشار الأسد وأطلق عليه اسم قيصر نسبة إلى المصور العسكرى السورى الذى تم استقطابه وتنجيده وانشق عن النظام السورى وقام بتهريب أكثر من ٥٥ ألف صورة جمعها من خلال عمله فى تصوير الحوادث والطب الشرعى للجثث المحفوظة فى الثلاجات أو المعانيات التى يكلف بالقيام بها وحرفت على أنها أدلة ضد النظام السورى فى التعذيب والتنكيل بالمعارضة ولا يمكن مقاومة هذه المخططات إلا بالتضامن العربى حيث أصبح ضرورى ولابد منتفعيل دور الجماعة العربية وكافة الدول والشعوب العربية فى مرمى نيران هذه الخططات والافكاك منها إلا بالتضامن.

