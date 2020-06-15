السودان: اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قتلوا فى عهد البشير

أعلن النائب العام السوداني، اليوم الإثنين، العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قتلوا عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من معسكر تدريبي أثناء خدمتهم العسكرية.وقال النائب العام إن تحقيقا بدأ في الأمر، مضيفا أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.وأبلغ مصدر في فريق المحققين رويترز بأنه تم العثور على عشرات الجثث في موقع شرقي العاصمة.وقال النائب العام إن المجندين قتلوا بالرصاص أثناء فرارهم من معسكر العيلفون خشية إرسالهم إلى جنوب السودان حيث كان يخوض نظام البشير الإسلامي حربا أهلية مع المتمردين.وكان يتم إرسال المجندين، بعد تدريب وتجهيز سيئ، للقتال في الأدغال ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان.وأضاف النائب العام أن الطلبة كانوا كذلك يشعرون بالغضب لعدم السماح لهم بقضاء أحد الأعياد الدينية مع أسرهم.ولم تتوافر تفاصيل أخرى حتى الآن.وغالبا ما كان قادة ومعلمو المجندين أعضاء في حزب البشير الحاكم ومن الإسلاميين الموالين له الذين غالبا ما صوروا الصراع مع الجيش الشعبي لتحرير السودان، المنتمي للجنوب الذي يغلب المسيحيون على سكانه، على أنه حرب مقدسة.ونالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الجناح السياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان، استقلال الجنوب عام 2011 بعد اتفاق سلام مع نظام البشير عام 2005.