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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آرب نيوز»: انتشار جيش أردوغان في المنطقة رد فعل نرجسي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:52 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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اعتبرت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة مكلفة للغاية بالنسبة لتركيا، لافتة إلى أن انتشار الجيش التركي عبر الشرق الأوسط وإفريقيا قد يكون مشروعًا توسعيًا أو رد فعل نرجسي.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها اليوم، إنه خلال السنوات الأولى من الحرب في سوريا، كان الرئيس التركي مترددًا في عبور الحدود عسكريًا، أما اليوم فإن قواته موجودة داخل سوريا، لكنها خسرت معظم معاركها الرئيسية ضد الروس وقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك ضد الأميركيين، وتقلصت المناطق التي حددتها الحكومة التركية كمعابر حدود داخل سوريا.

لفتت الصحيفة إلى قيام أردوغان وبمساعدة كبيرة من قطر بالحرص على بث أخبار انتصارات قواته في ليبيا للشعب التركي، الذي يعاني من الاكتئاب بسبب ظروفهم المعيشية السيئة والمتدهورة.

وذكرت: "كل الأخبار السعيدة قد لا تكون أكثر من محاولة لرفع معنويات الشعب التركي، الذي يتلقى ضربات اقتصادية متتالية، واحدة تلو الأخرى، منذ عامين لأسباب سياسية".

وتابعت أن الأضرار التي ألحقتها المغامرات العسكرية التركية في المنطقة، والتي تمولها غالبًا دولة قطر الصغيرة التي تبحث عن قوة إقليمية لتساعدها، لن يتم الاستهانة بها.

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