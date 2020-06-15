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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافى 32 وخروجهم من عزل التأمين الصحى ببنى سويف

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:42 م
منظومة العمل بمستشفى
منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، وناقش مستجدات الوضع الصحي للحالات ومستوى الخدمة المقدمة، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول

وكشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى وخروج 32 حالة جديدة على مدار الـ3 أيام من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 145 حالة من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى، عقب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد إيجابياتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأكد تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف.
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم

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