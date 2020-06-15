تعافى 32 وخروجهم من عزل التأمين الصحى ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، وناقش مستجدات الوضع الصحي للحالات ومستوى الخدمة المقدمة، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأولوكشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى وخروج 32 حالة جديدة على مدار الـ3 أيام من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 145 حالة من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى، عقب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد إيجابياتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة.وأكد تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف.