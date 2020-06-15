تونس: 14 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أن بلاده تستعد لفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية بعد أن انتصرت على هذا المرض.وقالت الوزارة، في بيان: إن هذه الإصابات الجديدة تم تسجيلها بعد إجراء 985 تحليلًا مخبريًّا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المُسجلة في البلاد منذ ظهور هذا المرض في مارس الماضي إلى 1110 إصابات مؤكدة، و49 حالة وفاة.وكان إلياس الفخفاخ قد أكد في حديث تليفزيوني، مساء أمس الأحد، أن بلاده "انتصرت فعليًّا" على المرض، وأنها ستفتح حدودها انطلاقًا من يوم 27 يونيو الجاري.وقال: "خرجنا من هذه الأزمة بأخف الأضرار، وبنتائج هامة جدًّا على المستوى الصحي، بفضل وحدتنا الوطنية"، مضيفًا: "لقد سيطرنا على انتشار العدوى، وحققنا الانتصار على مرض فيروس كورونا الجديد".لكنه شدد في المقابل على ضرورة "توخي الحذر من أجل القضاء نهائيًّا على المرض، رغم أن إمكانية عودة انتشار المرض في تونس أصبحت مستبعدة"، على حد قوله.