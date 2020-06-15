4 إصابات بكورونا بين الطاقم الطبي في مستشفى كفرالشيخ العام

قال الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفي كفرالشيخ العام، إنه لا صحة لما تردد عن وجود إصابات بفيروس كورونا بالعشرات في صفوف الطاقم الطبي العامل بالمستشفي، مناشدًا المواطنين وخاصة رواد التواصل الاجتماعي بعدم ترديد الشائعات، والتأكد والتوثق من المصدر قبل الحديث عن أي إصابات.وكشف مدير مستشفي كفرالشيخ العام، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد تمت إصابة 4 ممرضات فقط بالفيروس، وذلك أمس الأحد، بعد أن تبينت إيجابية تحاليلهم، وقد تم عزلهم في قسم العزل المخصص لذلك بالمستشفي، كما تم إجراء مسحة لـ22 آخرين من الطاقم الطبي وفي انتظار النتيجة، مشيرًا إلي أن الوضع بالمستشفي مستقر تمامًا وهادئ، وأن العمل يسير بشكل طبيعي للغاية.وأرجع الدكتور لطفي عبدالسميع إصابات الطاقم الطبي إلي عملهم في أماكن أخري غير المستشفي أو حين يخرجون من المستشفي إلي منازلهم أو وسائل المواصلات وغير ذلك، لأنهم في المستشفي يتبعون أقصي درجات الحماية والوقاية من الفيروس عبر كل مستلزمات الوقاية المتوفرة بشكل دائم فلا يوجد تقصير في تلك الناحية.