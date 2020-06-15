رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:16 م
جمال السجينى
جمال السجينى
حسام الضمرانى
طباعة
تبث قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، فى التاسعة مساء الأربعاء 17 يونيو، فيلمًا وثائقيًّا من إنتاج المركز القومى للسينما، ويتناول رحلة التشكيلى الكبير جمال السجينى؛ الذى يعد أحد أعظم الفنانين والنحاتين المصريين وأهم محطات مشواره الفنى.

يأتي هذا ضمن سلسلة عروض ذاكرة الإبداع التى تأتى فى إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك".

يذكر أن جمال السجينى ولد عام 1917 وتوفي عام 1977، حصل على دبلوم فن النحت من مدرسة الفنون الجميلة العليا في عام 1938، كما حصل أيضًا على دبلوم فن النحت من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1950، عمل مدرسًا لفن النحت في كلية الفنون الجميلة في القاهرة عام 1951، وتولى رئاسة قسم النحت في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية عام 1958، نال العديد من الجوائز الدولية والمحلية منها جائزة الدولة التشجيعية عام 1962، وسام العلوم والفنون عام 1962، جائزة مختار للنحت عام 1937، المركز الأول في مسابقة تصميم لوحة نحتية عن شهداء بورسعيد في عام 1964، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة معرض الثورة عام 1955، جائزة الإنتاج الفنى والميدالية الذهبية لمعرض موسكو الأول عام 1956، الميدالية الذهبية في معرض بروكسيل الدولي في عام 1958، من أشهر أعماله تمثال أمير الشعراء أحمد شوقي من البرونز، تمثال العبور الذي تم الانتهاء منه في عام 1975 وغيرهما.

موضوعات متعلقة

تفاصيل تفقد «مدبولي» المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-6-2020

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

«الصحة»: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ «يوتيوب» غدا

المواقع الثقافية والمتاحف بأبوظبى تستعد لاستقبال الزوار قريبًا

«الشمس والظلال».. كتاب يناقش الثقافة والأدب والنقد وشئون الذات