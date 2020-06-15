محافظ سوهاج يشيد بمبادرة «مستقبل وطن» لتوزيع الكمامات بالمجان

أشاد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمبادرة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، لإنتاج وتوزيع الكمامات القماشية المطابقة للمواصفات على المواطنين بالمجان.وأشار "الفقي" إلى أن المحافظة تسلمت 7000 كمامة قماشية ضمن فعاليات المبادرة كدفعة أولى، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين بالمجان، موجهًا باستهداف أماكن صرف المعاشات ومواقف سيارات الأجرة.من جانبه، قال رشاد عبدالغني أمين قطاع الأعمال بالحزب بسوهاج، إن المبادرة تهدف إلى مساندة الجهاز التنفيذى بالمحافظة في توفير أحد أهم الإجراءات الاحترازية التي لا بد من الالتزام بها خلال تلك الفترة وهى الكمامة، مشيرًا إلى أن المبادرة سوف تستمر فى إنتاج وتوفير 100 ألف كمامة مزودة بفلتر طبى كدفعة أولى على مراحل.