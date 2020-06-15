إغلاق مقهيين خالفا قرار الحظر بالمنيا

قام حي شمال المنيا بإغلاق مقهيين مخالفين لقرار الحظر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على المحلات والمقاهي للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر الصادرة من مجلس الوزراء.وأكد العقيد محمد صلاح رئيس المدينة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية يتم تسيير دوريات متابعة على مدار الساعة بجميع الأحياء لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، مع التواصل المستمر بالمصالح الحكومية والخدمية.وأصدر رئيس مركز ومدينة المنيا توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات الرقابة والحملات التموينية، وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.وكان رئيس مركز ومدينة المنيا قد تابع حملة متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء، فيما يخص اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، واستمرار العمل بهذه الإجراءات الاحترازية والوقائية بمركز ومدينة المنيا، واستمرار أعمال التطهير والنظافة بالحي.