ضبط 167 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 167 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للااستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي.وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.وتوجهت الحملات إلى مراكز وقرى محافظة سوهاج في المراغة، وطما، وقرى كوم العرب، وقوم غرب، ومركز ومدينة سوهاج، ومركز ومدينة البلينا، لمركز ومدينة ساقلتة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.