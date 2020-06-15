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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 167 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة في سوهاج

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:08 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 167 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للااستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وتوجهت الحملات إلى مراكز وقرى محافظة سوهاج في المراغة، وطما، وقرى كوم العرب، وقوم غرب، ومركز ومدينة سوهاج، ومركز ومدينة البلينا، لمركز ومدينة ساقلتة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

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