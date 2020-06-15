ضبط 167 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة في سوهاج
الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:08 م
مصطفى علم الدين - محمود عبد العالطباعة
أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 167 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للااستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وتوجهت الحملات إلى مراكز وقرى محافظة سوهاج في المراغة، وطما، وقرى كوم العرب، وقوم غرب، ومركز ومدينة سوهاج، ومركز ومدينة البلينا، لمركز ومدينة ساقلتة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وتوجهت الحملات إلى مراكز وقرى محافظة سوهاج في المراغة، وطما، وقرى كوم العرب، وقوم غرب، ومركز ومدينة سوهاج، ومركز ومدينة البلينا، لمركز ومدينة ساقلتة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية