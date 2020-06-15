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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى طهطا العام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:06 م
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي القاضي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج مستشفى طهطا العام ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، والدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد فراج مدير المستشفى، ومسئولو المتابعة بالديوان العام، ومسئولو التفتيش بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال "القاضي" إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد نائب المحافظ استقبال المستشفى، والذي يضم غرفة طبيب للفحص، وغرفة تمريض، وغرفة للأدوية، وغرفتين بكل غرفة 2 سرير واكسجين لفرز المرضى، كما تفقد غرفتي الأشعة العادية والمقطعية، مشيرًا إلى أن المستشفى مكون من 4 أدوار، مخصص به دورين للعزل بهما 21 غرفة بإجمالي 67 سريرًا، كما تضم 4 غرفة عناية متوسطة، و4 أجهزة تنفس صناعي.

واطمأن "القاضي" على التزام الفريق الطبي بوقايتهم الشخصة، وتوافر الوقايات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات مناسبة، وتوافر المسحات الخاصة بفيروس كورونا، وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفى، ومتابعة المخالطين للمصابين بفيروس كورونا بالمنازل واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
مستشفى طهطا العام
مستشفى طهطا العام

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