نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى طهطا العام

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى طهطا العام
الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:06 م
مصطفى علم الدين - محمود عبد العالطباعة
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج مستشفى طهطا العام ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، والدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد فراج مدير المستشفى، ومسئولو المتابعة بالديوان العام، ومسئولو التفتيش بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.
وقال "القاضي" إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.
وتفقد نائب المحافظ استقبال المستشفى، والذي يضم غرفة طبيب للفحص، وغرفة تمريض، وغرفة للأدوية، وغرفتين بكل غرفة 2 سرير واكسجين لفرز المرضى، كما تفقد غرفتي الأشعة العادية والمقطعية، مشيرًا إلى أن المستشفى مكون من 4 أدوار، مخصص به دورين للعزل بهما 21 غرفة بإجمالي 67 سريرًا، كما تضم 4 غرفة عناية متوسطة، و4 أجهزة تنفس صناعي.
واطمأن "القاضي" على التزام الفريق الطبي بوقايتهم الشخصة، وتوافر الوقايات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات مناسبة، وتوافر المسحات الخاصة بفيروس كورونا، وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفى، ومتابعة المخالطين للمصابين بفيروس كورونا بالمنازل واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وقال "القاضي" إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.
وتفقد نائب المحافظ استقبال المستشفى، والذي يضم غرفة طبيب للفحص، وغرفة تمريض، وغرفة للأدوية، وغرفتين بكل غرفة 2 سرير واكسجين لفرز المرضى، كما تفقد غرفتي الأشعة العادية والمقطعية، مشيرًا إلى أن المستشفى مكون من 4 أدوار، مخصص به دورين للعزل بهما 21 غرفة بإجمالي 67 سريرًا، كما تضم 4 غرفة عناية متوسطة، و4 أجهزة تنفس صناعي.
واطمأن "القاضي" على التزام الفريق الطبي بوقايتهم الشخصة، وتوافر الوقايات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات مناسبة، وتوافر المسحات الخاصة بفيروس كورونا، وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفى، ومتابعة المخالطين للمصابين بفيروس كورونا بالمنازل واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
مستشفى طهطا العام
مستشفى طهطا العام