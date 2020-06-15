مدرس كيمياء يجسد أبطال معركة البرث بالورق المقوى (فيديو)

قال خالد العطار، مدرس كيمياء، إنه يمتلك موهبة الرسم منذ صغره، مشيرًا إلى أنه كان يستعين بالورق لعمل المجسمات مثل السيارات والمدرعات والدبابات، لافتًا إلى أنه كان يتابع مسلسل "الاختيار"، وفكر في عمل مجسم لملحمة البرث التي جسدت بطولة الشهيد أحمد منسي.وأضاف خالد العطار، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أنه حاول تقريب الصور للتعرف على التفاصيل الموجودة بها، لافتًا إلى أنه بدأ في تجسيم الملحمة باستخدام الورق المقوى.وأشار مدرس الكيمياء إلى أن الورق المقوى ثمنه رخيص مع استخدام الدبابيس والألوان، منوهًا بأنه قبل عرض ملحمة البرث في المسلسل بيومين، كان قد انتهى من تصميمه.