محاكمة عاطلين لسرقة أهالى المطرية

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام الأول، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بالمطرية.تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تم ضبط عاطلين حيال قيامهم بسرقة دراجة بخارية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري وسلاح أبيض مطواة.وبمواجهتهما اعترفا بسرقة دراجة بخارية من صاحبها بالإكراه، وأن الأسلحة النارية والبيضاء التي بحوزتهما للدفاع عن النفس أثناء سرقتهما الدراجات البخارية.تم استدعاء مالك الدراجة البخارية المستولي عليها، وتعرف على الدراجة خاصته، واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.