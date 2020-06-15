سامح شكرى: خطة «الضم» الإسرائيلية مرفوضة ويجب التصدى لها

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري تناول الأزمة في سوريا خلال ندوة «الدبلوماسية المصرية.. التعامل مع التحديات الراهنة»، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولى.وأكد شكري أن الحل السياسي هناك بات أمرًا مُلحًا يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب.وأشار إلى الأزمة الممتدة في اليمن والتي تتطلب أيضًا تنفيذ الحـل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية.وتطرق شكري خلال الندوة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضًا من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.