وزير الخارجية: «إعلان القاهرة» يهدف لضمان التمثيل العادل فى ليبيا

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري تطرق إلى عدد من القضايا والأزمات التي تواجهها مصر في محيطها وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، خلال ندوة «الدبلوماسية المصرية.. التعامل مع التحديات الراهنة»، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولى.وأشار شكري إلى نتائج «اجتماع القاهرة» الذي دعت إليه مصر انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.وأكد أن المبادرة تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.