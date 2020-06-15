حملات نظافة وتطهير بقرى أسيوط لمواجهة كورونا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط تنفيذ حملات رش وتطهير ونظافة بعدد من شوارع وميادين بالمراكز والأحياء.جاء ذلك بمشاركة معدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة.حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة لرش وتطهير لعدد من المنشآت والمرافق وبعض شوارع وميادين ونظافة ورفع القمامة وإزالة الأتربة من أماكن التجمعات وصناديق القمامة بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط، وقرية فزارة التابعة لمركز القوصية وبمشاركة رؤساء تلك المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والقروية بها.وأوضح أن تلك الحملات بخلاف ما يتم من أعمال يوميًا وبصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكل ربوع المحافظة، مؤكدًا على مواصلة شن مثل تلك الحملات بالمراكز والقرى خلال ساعات الحظر خاصة على المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمديريات والإدارات الخدمية التي تشهد ترددا مكثفا للمواطنين للحصول على الخدمات المختلفة.