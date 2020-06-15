سامح شكرى: مفاوضات سد النهضة لا تبشر بأى نتائج إيجابية

قال وزير الخارجية سامح شكري إنَّ تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة سيضطر الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخرى.جاء ذلك ندوة الدبلوماسية المصرية «التعامل مع التحديات الراهنة»، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولى.وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنَّ وزير الخارجية استعرض المستجدات الخاصة بملف سد النهضة.وأكد شكري التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسئولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية.