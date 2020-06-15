المفاعلات النووية الفرنسية تعمل بطاقة 54 % فقط

تعمل المفاعلات النووية الفرنسية بـ54% من طاقتها المتاحة اليوم الإثنين، بتراجع من 55 % يوم الخميس، بحسب حسابات بلومبرج باستخدام بيانات شركة "آر. تي. إيه" المسئؤولة عن تشغيل شبكة الكهرباء.وهذا هو أقل معدل منذ عام 2009 عندما بدأت بلومبرج ترصد البيانات.وأوقفت كهرباء فرنسا، وهي أكبر منتج للكهرباء في البلاد، وحدتيها "بلايه-3" و"جرافولين- 6"، ولدى المنشأة مفاعلات متوقفة عن العمل أكثر من المعتاد جراء قلة الطلب الناتج عن التدابير الوقائية المتخذة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) للحفاظ على الوقود للشتاء المقبل.ولدى مشغل أكبر محطة نووية في العالم 31 مفاعلا متاحا بإنتاج إجمالي يبلغ 30976 ميجاوات حتى الساعة 0250 مساء في باريس، وتولد وحداتها الـ57 أكثر من 70 % من كهرباء البلاد.