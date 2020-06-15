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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة رخص البناء وأعمال الترميم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:06 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام ومدير مديرية الإسكان وممثل عن وزارة الداخلية وقيادة الجيش المختص بالمحافظة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ونقابة المهندسين وكلية الهندسة وإدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة ومديرى التنظيم فى الأحياء.

وتختص اللجنة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادرة لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها الاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، وحصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات، وذلك طبقا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رقم 218 لسنة 2020م.

وشدد محافظ بورسعيد، على انعقاد هذه اللجنة مرة كل أسبوع لمباشرة مهامها، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار الحكومة الخاص بتكليف المحافظين بمراجعة رخص البناء للعقارات.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة بشأن إزالة أي عقارات تمثل تعديات على أراضي الدولة وممتلكاتها في كل المحافظات، لافتا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين ويتم تحويل للنيابة العسكرية كل من يعتدي على أراضي الدولة خاصة بعد القرارات الأخيرة للحكومة، في إطار منع استغلال البعض والتعدي على ممتلكات الدولة خاصة خلال الفترة الراهنة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة وممثلي لجنة مراجعة تراخيص البناء، ومديري التنظيم بالأحياء وادارة التفتيش والمتابعة والإسكان بالمحافظة.

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