بنك التنمية الصناعية يفتتح فرعًا جديدًا بالإسماعيلية (صور)

قال ماجد فهمي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ـ أن الفرع الجديد للبنك بالاسماعيلية، والذي تم افتتاحه مؤخرا يأتي ضمن سلسلة افتتاحات لفروع جديدة تم الانتهاء من تجهيزها سيتم افتتاحها على التوالي في (السّادات برج العرب دمياط )، مع قرب إطلاق أوّل فرع إلكتروني «Digital Branch» بالتجمّع باستخدام أحدث تكنولوجيا مصرفيّة وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.بالإضافة إلى تطوير الفروع القائمة مثل فروع ( قنا الفيوم طنطا بورسعيد ) قبل نهاية العام الحالي، ضمن خطة تطوير وتحديث فروع بنك التنمية الصناعية ليُقدّم جميع الخدمات المصرفية لتوفير الوقت والتكلفة.وأكد فهمى أن خطة التطوير المتكاملة لشبكة الفروع لا تقتصر على تغيير الشكل فقط، بل تستهدف بالأساس تطوير إجراءات العملية المصرفية والخدمات المقدمة للعملاءوأكد فهمي أن بنك التنمية الصناعية نجح في تحقيق أرقام غير مسبوقة نحو تحقيق المُستهدفات على مُستوى كافة الأنشطة للعام المالي 2019، والتوسّع في دعم قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا البروتوكولات التي تم توقيعها مع العديد من المحافظات لخدمة قطاع الصناعة والاستثمار.وتعليقًا على ما حققه البنك من إنجازات خلال الفترة الماضية أوضح حمدي عزام ـ نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن ما تحقق من نتائج يُمثل نقطة تحوّل في إستراتيجية البنك على كافة مُستويات العمل بالبنك والتي تخدم الاقتصاد القومي، فإن افتتاح الفروع الجديدة يتم وفقًا لخطة انتشار مدروسة يضعها البنك، لتكون قريبة من كل شرائح العُملاء، وتلبية الاحتياجات التنموية للشركات الكبرى في مُختلف القطاعات، واضاف ان لاستيعاب توسّعات البنك الجديدة قام البنك بتدعيم القوّة البشرية بعناصر شابة حديثة، بالإضافة إلى بعض الخبرات المُميّزة لتحقيق إضافة ومواكبة التطوير وخلق كوادر مستقبلية مُؤهلة ومهنية، تعد الركيزة الأساسية لانطلاقة البنك، وهو ما عزز دور البنك في التنمية الحالية.