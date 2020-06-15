تراجع صادرات الهند أكثر من 36% فى مايو

أظهرت بيانات من وزارة التجارة الهندية اليوم الاثنين انكماش صادرات الهند السلعية أكثر من الثلث في مايو مقارنة بها قبل عام، تحت وطأة انخفاض الطلب العالمي والشحنات بسبب تفشي فيروس كورونا.وانخفضت الصادرات 36.47 بالمئة إلى 19.05 مليار دولار في مايو، في حين تراجعت الواردات 51.05 بالمئة إلى 22.20 مليار دولار، وفقا للأرقام.