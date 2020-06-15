ولاية براندنبورج تضع حزب البديل اليميني الشعبوي تحت المراقبة

قررت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية براندنبورج الألمانية، وضع حزب "البديل من أجل المانيا" اليميني الشعبوي تحت المراقبة في نطاق الولاية.وذكرت إذاعة برلين ـ براندنبورج اليوم الاثنين أن هذه الخطوة تعقب إقصاء السياسي البارز في ولاية براندنبورج أندرياس كالبيتس من عضوية الحزب بأصوات ضئيلة من هيئة رئاسة الحزب على المستوى الاتحادي، على خلفية عضويته لتنظيم "الشباب الألماني المخلص" اليميني المتطرف وحزب "الجمهوريون" اليميني المحافظ في تسعينيات القرن الماضي وأنه عمل طوال سنوات على إخفاء علاقاته بتلك التنظيمات اليمينية المتطرفة.وقد نفى السياسي كالبيتس تلك الاتهامات وقرر اتخاذ إجراءات قضائية للطعن على القرار.يذكر أن حزب البديل من أجل المانيا يعد أقوى ثالث حزب في البلاد بعد أن نال وجوده الثالث فى مقاعد البرلمان الألمانى البوندستاج، كما يعد أكبر قوة معارضة في البرلمان منذ عام ٢٠١٧.